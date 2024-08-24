Более 200 жителей Курской области пострадали с начала атаки ВСУ

Свыше 200 курян обратились за помощью после начала атаки ВСУ

С начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 201 житель региона. В том числе десять детей, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка», — сказано в сообщении.

Региональные власти также добавили, что жителей приграничных районов перевезли в 94 пункта временного размещения (ПВР). Сейчас в них находится 6968 человек, в том числе 1459 детей. Кроме того, в 25 российских регионах подготовили еще 123 ПВР, на данный момент в них размещено 2974 человека.

Ранее сообщалось, что в атакуемом Вооруженными силами Украины курском поселке Коренево все еще остаются более 50 местных жителей. При этом, как утверждается, в некоторых населенных пунктах Кореневского района есть проблемы инфраструктурного характера — там нарушена подача электричества, воды и газа.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область не было усиление переговорных позиций. По его словам, Киев пошел на это, чтобы пополнить обменный фонд, избежать начала боев в Сумской области.

Днем 24 августа также сообщалось, что из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек.