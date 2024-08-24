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18:48, 24 августа 2024Россия

В атакуемом ВСУ российском поселке остались более 50 жителей

В курском поселке Коренево остались более 50 жителей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В атакуемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) курском поселке Коренево все еще остаются более 50 местных жителей. Остальные, как рассказала РИА Новости глава Кореневского района Марина Дегтярева, уже эвакуированы.

«В поселке, наверное, человек 50. Мы каждый день посылаем машины в те или иные точки района, которые сейчас доступны для работы гражданских лиц. Есть, конечно, люди, которые категорически отказываются выезжать в силу того, что у людей хозяйство, дома боятся бросить», — отметила Дегтярева.

По ее словам, тех, кто наотрез отказывается покидать свои дома, регулярно навещают волонтеры. Они обеспечивают жителей гуманитарной помощью, а также привозят им хлеб и воду. При этом в некоторых населенных пунктах Кореневского района есть проблемы инфраструктурного характера — там нарушена подача электричества, воды и газа.

Ранее Минобороны заявило о срыве попыток атак штурмовых групп ВСУ в Курской области. По информации ведомства, украинские военные нацеливались на Коренево, Малую Локню, Комаровку и Русскую Конопельку.

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      Олег Давыдов
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