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14:13, 21 августа 2024Россия

Минобороны заявило о срыве попыток атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Минобороны России: сорваны попытки атак штурмовых групп ВСУ в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Алексей Коновалов /ТАСС

Группировка войск «Север» сорвала попытки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать населенные пункты в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, пресечь попытки атак удалось силами армейской авиации и огнем артиллерии. ВСУ пытались атаковать Комаровку, Коренево, Малую Локню и Русскую Конопельку.

При попытках атаковать штурмовые группы ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, еще двоих украинских бойцов удалось взять в плен. Кроме того, армия России уничтожила два танка, американский бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин.

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«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — отчитались в оборонном ведомстве.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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