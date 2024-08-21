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09:46, 21 августа 2024Россия

Число жертв атак ВСУ в Курской области резко возросло

ТАСС: число жертв атак ВСУ на Курскую область возросло до 31 человека

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Число жертв атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области возросло до 31 человека. О резком росте сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

Днем ранее, 20 августа, сообщалось о 17 жертвах атак в российском приграничье и еще более 140 пострадавших.

По состоянию на утро 21 августа, 143 человека получили травмы различной степени тяжести, 79 из них госпитализировали. Среди пострадавших четверо детей.

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В Курской области после вторжения ВСУ ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера — бои там продолжаются больше двух недель. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего не известно.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной исключены. До случившегося существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств», считает он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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