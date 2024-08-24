Из Курской области эвакуировали более трех тысяч человек за сутки

МЧС: из Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек за сутки

Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек. Об этом на пресс-брифинге журналистам сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров, передает ТАСС.

Согласно Шарову, жители покинули опасную территорию самостоятельно, а также в составе организованных колонн. Более десяти тысяч человек остаются в пунктах временного размещения в нескольких регионах России. Среди них — три тысячи детей.

Известно, что всего функционируют почти 200 пунктов. В них прибывшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, специалисты органов власти помогают эвакуированным восстановить документы и оформить соответствующие выплаты.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о попытках Вооруженных сил Украины осложнить эвакуацию жителей. По его словам, в первые часы нападения на регион украинские бойцы расстреливали дороги, что мешало движению.