Власти Курской области рассказали о попытках ВСУ осложнить эвакуацию жителей

Смирнов: ВСУ расстреливали дороги в Курской области, осложняя эвакуацию жителей

В первые часы нападения на Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали дороги, что осложняло эвакуацию местных жителей. Об этом в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live» рассказал врио губернатора российского региона Алексей Смирнов.

«Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию... невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте», — заявил он. Смирнов сообщил, что жителей эвакуировали на транспорте добровольной народной дружины, на автомобилях администрации, а также в пешем порядке.

Ранее стало известно, что число покинувших Курскую область россиян выросло — за два дня граничащий с Украиной российский регион покинули около двух тысяч человек. По словам замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, жители покидали приграничье как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.