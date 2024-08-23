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15:06, 23 августа 2024Россия

Число покинувших Курскую область россиян выросло

Курскую область за два дня покинули около 2 тысяч человек

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Число покинувших Курскую область россиян выросло — за два дня граничащий с Украиной российский регион покинули около двух тысяч человек, передает ТАСС.

По словам замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, жители покидали приграничье как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.

В ведомстве рассказали о случаях, когда семьи в условиях экстренной эвакуации оказывались в разных пунктах размещения. Проводится работа для их воссоединения, уточнил Шаров.

«Для этого в том числе организована перевозка жителей приграничья в другие субъекты России к их родственникам, ранее покинувшим опасные районы Курской области», — пояснил представитель МЧС, добавив, что работа по эвакуации населения продолжается.

В Курской области больше двух недель ведутся бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) — действует режим контртеррористической операции и режим Чрезвычайной ситуации федерального характера. Ранее сообщалось, что из приграничных районов российского региона за все время боев выехали более 130 тысяч жителей.

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      Елена Торубарова
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