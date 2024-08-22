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14:38, 22 августа 2024Россия

Названо число выехавших из приграничных районов Курской области

Смирнов: из приграничья Курской области выехали более 130 тысяч жителей

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Из приграничных районов Курской области выехали более 130 тысяч жителей. Такое число назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, передает ТАСС.

Он пояснил, что еще около 20 тысяч граждан решили остаться.

Смирнов в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина отметил, что в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью населения 152 566 человек.

В свою очередь, вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что из Курской области эвакуировали 115 тысяч человек.

Мантуров также подчеркнул, что правительство выделит 1,9 миллиарда рублей для МЧС и 858 миллионов рублей на оказание помощи жителям приграничья из-за утраты имущества.

Бои в Курской области длятся уже больше двух недель. Власти ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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