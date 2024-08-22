Власти раскрыли число эвакуированных из приграничных районов Курской области

Вице-премьер России Мантуров: из Курской области эвакуировали 115 тысяч человек

Из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. Число раскрыл вице-премьер России Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

По словам Мантурова, правительство страны подготовило решение о выделении почти двух миллиардов рублей для МЧС в связи с ситуацией в приграничных регионах России.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

По данным Минобороны России, за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи бойцов. Там также заявили, что противник более чем за две недели боев лишился 68 танков, 53 бронетранспортеров, 32 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов.