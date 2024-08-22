Раскрыты потери ВСУ с момента захода в Курскую область

Минобороны РФ: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 бойцов

За все время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 4700 бойцов. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

По их данным, противник более чем за две недели боев также лишился 68 танков, 53 бронетранспортеров, 32 артиллерийских орудия, 5 установок зенитно-ракетных комплексов, а также 3 американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

21 августа при попытке ударить по Курской области был сбит украинский истребитель Су-27. Самолет пытался сбросить управляемые авиабомбы, но был уничтожен. Украинские военные, предварительно, хотели поразить частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж.