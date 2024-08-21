В Курской области сбит истребитель ВСУ. Он пытался сбросить управляемые авиабомбы на российский регион

Истребитель Су-27 ВСУ сбит при попытке ударить по Курской области

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27 сбит при попытке ударить по Курской области в среду, 21 августа.

Согласно данным информационных ресурсов группировки войск «Север», самолет пытался сбросить управляемые авиабомбы. Telegram-канал Mash уточняет, что украинские военные хотели поразить частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж в российском регионе.

Самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» в 18:12 по московскому времени.

Российская армия уничтожила еще один украинский Су-27

13 августа Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Самолет был поражен ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

ВСУ оставили свой самый ценный боевой самолет уязвимым

Как отмечало американское издание Military Watch Magazine, руководство ВСУ оставило уязвимым свой самый ценный истребитель Су-27.

Комментируя кадры российского Минобороны, авторы издания указали на то, что уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 украинских Военно-воздушных сил.

Руководство ВСУ вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет Military Watch Magazine

В материале подчеркивается, что эта атака произошла через месяц после того, как были опубликованы кадры уничтожения «Искандером» нескольких украинских Су-27. Ракетный комплекс, как сообщает издание, успешно уничтожает ценные объекты на Украине.

В июле издание писало, что «Искандеры» не являются специализированными средствами подавления средств противовоздушной обороны (ПВО). Однако российские военные смогли эффективно использовать их для этих целей, говорится в материале. Авторы сослались на кадры уничтожения пусковых установок ЗРК Patriot и радиолокационной станции «Жираф» ВСУ, которые были опубликованы Минобороны России.