MWM: ВСУ оставили уязвимым свой самый ценный боевой самолет Су-27

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило уязвимым свой самый ценный истребитель Су-27. На ошибку командования ВСУ указало издание Military Watch Magazine (MWM), базирующееся в США.

«На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на аэродроме Миргород ударом российского ракетного комплекса "Искандер" был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины. (...) Руководство ВСУ вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет», — говорится в материале.

Отмечается, что эта атака произошла через месяц после того, как были опубликованы кадры уничтожения «Искандером» нескольких украинских Су-27. Ракетный комплекс, как сообщает издание, успешно уничтожает ценные объекты на Украине.

О том, что Российская армия уничтожила еще один украинский Су-27, стало известно ранее 13 августа. Кадры произошедшего опубликовало Минобороны страны.