Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27

Минобороны: российские военные уничтожили истребитель Су-27 ВСУ в Миргороде

Российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме Мигород в Полтавской области. Кадры произошедшего публикует в Telegram-канале Министерство обороны России.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») лишились истребителя. Ударом ОТРК "Искандер" уничтожен самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение опорного пункта ВСУ на донецком направлении. По данным министерства, удар был нанесен из 130-миллиметрового орудия М-46.