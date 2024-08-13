Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 13 августа 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27

Минобороны: российские военные уничтожили истребитель Су-27 ВСУ в Миргороде

Российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме Мигород в Полтавской области. Кадры произошедшего публикует в Telegram-канале Министерство обороны России.

«ВСУ (Вооруженные силы Украиныприм. «Ленты.ру») лишились истребителя. Ударом ОТРК "Искандер" уничтожен самолет Су-27 воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение опорного пункта ВСУ на донецком направлении. По данным министерства, удар был нанесен из 130-миллиметрового орудия М-46.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Забег туристов до шезлонгов в отеле популярного курорта Европы попал на видео

      Цены на билеты из Анапы в Москву приближаются к шестизначным суммам. В РЖД объяснили, почему так произошло

      По факту обмана Ларисы Долиной мошенниками возбудили уголовное дело

      Россиянка погладила медузу-гиганта на пляже и попала на видео

      Появились новые подробности сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27

      Россиянин решил сбежать на СВО от жены и протаранил ворота военкомата

      Лидера группы «Коррозия металла» задержали

      Пытавшихся проникнуть в квартиру Долиной сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше