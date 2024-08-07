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21:02, 7 августа 2024Бывший СССР

Уничтожение российскими военными опорного пункта ВСУ попало на видео

МО России показало уничтожение опорного пункта ВСУ на донецком направлении

Российские военные поразили на донецком направлении опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожение позиций украинской армии показало Министерство обороны России, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Целью расчета 130-миллиметрового орудия М-46 стал опорный пункт ВСУ, выявленный передовой группой разведчиков с помощью разведывательного БПЛА. Расчет орудия нанес эффективный артиллерийский удар по опорному пункту ВСУ», — рассказали в Минобороны России.

На видео запечатлена работа российской артиллерии. После мощного взрыва над опорным пунктом Вооруженных сил Украины появился высокий столб дыма. Как уточнили в Министерстве обороны России, военнослужащие РФ без потерь взяли данные позиции ВСУ.

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Ранее Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара российских солдат по технике ВСУ в приграничном с Курской областью районе. Для этого был использован расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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      Екатерина Грищенко
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