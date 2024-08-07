Уничтожение техники ВСУ в приграничном с Курской областью районе попало на видео

МО показало уничтожение техники ВСУ в приграничном с Курской областью районе

Российские военные поразили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Курской областью районе. Видео уничтожения техники украинской армии показало Министерство обороны (МО) России, кадры были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара армия России уничтожила боевую и специальную технику ВСУ.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о потерях ВСУ при попытке наступления на границе Курской области. Они составили более 300 украинских военных. Также были уничтожены 54 единицы бронированной техники, в числе которой — семь танков.