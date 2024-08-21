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20:38, 21 августа 2024Россия

Истребитель ВСУ сбит при попытке ударить по Курской области

«РВ»: украинский истребитель Су-27 сбит при попытке ударить по Курской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский истребитель Су-27 сбит при попытке ударить по Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», на которые ссылается «РВ», борт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».

Су-27 был поражен при попытке сбросить управляемые авиабомбы, подчеркивает канал.

Ранее армия России уничтожила украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области. Борт был обслужен для вылета, неподалеку от него были подготовлены крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP-EG).

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      Алан Босиков
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