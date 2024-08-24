Зеленский: атака ВСУ под Курском сделана не для усиления позиций на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели нападения Вооруженных сил республики (ВСУ) на Курскую область. Он опроверг сообщения о том, что Киев пошел на это ради «усиления переговорной позиции». Слова политика приводит ускраинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога (...) Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина, проводя атаку на приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд» и якобы предотвратить наступление сил РФ на Сумскую область.

При этом бойцы ВСУ уверены, что Киев преследует другие цели. Например, украинский офицер Дмитрий Глущенко считает, что попыткой вторжения на российскую территорию Киев хотел всех удивить. По его словам, власти страны пошли на такой шаг из-за проблем в стране, коррупции, поражений на фронте и «нехватки лайков». А командир батальона БПЛА 14-го полка ВСУ с позывным Холод заявил, что атакой на Курскую область Украина хотел перенести бои на российскую территорию.