Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 23 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели»

Офицер ВСУ Глущенко описал цель вторжения под Курск словами «чтобы все офигели»

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область являлась попытка Киева удивить всех. Об этом заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко.

Глущенко подчеркнул, что власти Украины приняли решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране и поражений на фронте, а также «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

По мнению офицера, ВСУ смогли добиться цели, удивив Россию и Запад. «А дальше вот сейчас они [власти Украины] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — предположил Глущенко.

Ранее командир батальона БПЛА 14-го полка ВСУ с позывным Холод объяснил цель вторжения в Курскую область. «Мы хотим перенести войну на их территорию», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили удар по российскому парому в порту «Кавказ»

      Власти Грузии заявили о нежелании убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

      На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

      В России рассказали о перспективе варп-двигателя

      Пассажира выдворили с рейса в Москву из-за криков о бомбе в аэропорту

      Раскрыты новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева

      Российские военные установили огневой контроль над тыловыми позициями ВСУ в ДНР

      В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

      Ипотечные кредиты достигли рекордных размеров

      Премьер Грузии прокомментировал планы запрета партии Саакашвили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше