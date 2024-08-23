В ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели»

Офицер ВСУ Глущенко описал цель вторжения под Курск словами «чтобы все офигели»

Целью вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область являлась попытка Киева удивить всех. Об этом заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко.

Глущенко подчеркнул, что власти Украины приняли решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране и поражений на фронте, а также «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

По мнению офицера, ВСУ смогли добиться цели, удивив Россию и Запад. «А дальше вот сейчас они [власти Украины] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — предположил Глущенко.

Ранее командир батальона БПЛА 14-го полка ВСУ с позывным Холод объяснил цель вторжения в Курскую область. «Мы хотим перенести войну на их территорию», — сказал он.