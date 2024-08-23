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08:53, 23 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ объяснили цель вторжения в Курскую область

Командир ВСУ Холод: атакой на Курскую область Киев хочет перенести бои в Россию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атакой на Курскую область Киев хотел перенести бои на территорию России. Цель вторжения украинской армии объяснил командир батальона БПЛА 14-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Холод, его слова приводит The Wall Street Journal.

«Мы хотим перенести войну на их территорию», — сказал он.

По данным издания, представители украинского военного командования утверждают, что «заставить россиян почувствовать, что идет война» должно стать ключевой частью стратегии Киева. Представители ВСУ отмечают, что такой подход усиливает давление на российские власти.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украину ждет суровое наказание за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на действия ВСУ.

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      Александр Курбатов
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