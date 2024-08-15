В Госдуме объявили награду за поимку называвших мужчину «русским Иваном» солдат ВСУ

В Госдуме объявили награду за поимку издевавшихся над мужчиной солдат ВСУ

Поймавший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), издевавшихся над жителем Курской области, получит пять миллионов рублей. Публично о награде объявил депутат Государственной Думы, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором бойцы в нацистских касках издеваются над мирным жителем и называют его «русским Иваном» и «русской свиньей», подражая солдатам армии Гитлера.

Жители России не потерпят на своей земле «бандеровских недобитков», заявил Слуцкий. Также он выразил уверенность в том, что Российская армия очистит территорию Курской области от украинских солдат.

15 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Мартыновка Курской области. Еще в двух населенных пунктах зачистка продолжается, добавил он.