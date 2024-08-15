Командир «Ахмата» заявил о зачистке села от ВСУ под Курском

Командир «Ахмата» Алаудинов: село Мартыновка под Курском зачищено от ВСУ

Российские военные зачистили село Мартыновка под Курском от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что российские войска сделали «действительно очень хорошие заслоны». Уже когда Мартыновка свободна, идет зачистка оставшихся сел в Суджанском районе Курской области. «Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем», — подметил он, говоря о работе военных.

Ранее в Минобороны отчитались об обстановке под Курском. В оборонном ведомстве доложили, что ВСУ несколько раз попытались прорваться и пойти дальше по российской территории, это произошло около сел Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевский и Камышное. В то же время отмечалось, что российские военные остановили подразделения ВСУ. В районе Мартыновка также были уничтожены украинские бойцы, передвигающиеся на пикапах.

Бои в российском приграничном регионе начались 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Также власти Курской области сообщали, что ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом ширина такого проникновения составляет 40 километров.

Командир спецназа «Ахмат» заверял, что уже уничтожена большая часть сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. Помимо этого, большая часть территории, где находились войска Украины, перекрыта и на ней «идет зачистка».