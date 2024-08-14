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14:15, 14 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

Минобороны России сообщило о попытках прорыва ВСУ в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки несколько раз попытались прорваться вглубь российской территории. Эти и другие подробности об обстановке в Курской области журналистам сообщили в Минобороны России.

Там разъяснили, что попытки прорывов противника около населенных пунктов Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевский и Камышное были пресечены Вооруженными силами (ВС) России.

Помимо того, в районе населенного пункта Мартыновка были обнаружены и уничтожены две группы ВСУ, передвигающиеся на пикапах.

«Отражены шесть атак подразделений 115 механизированной, 80 и 82 десантно-штурмовых бригад в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное», — добавили в оборонном ведомстве.

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Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, большая часть территории, где находились украинские войска, перекрыта и на ней «идет зачистка».

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      Никита Абрамов
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