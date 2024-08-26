RT: украинские танки расстреливали машины мирных жителей Курской области

Восемь танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали машины мирных жителей Курской области. Об этом рассказала жительница села Погребки под Курском Марина Касьянова, ее слова передает RT.

По ее словам, ее семья уезжала на двух разных машинах — в первой ехали муж и зять, а во второй — она сама вместе с сыном и сестрой мужа. «Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины», — сообщила жительница.

Она отметила, что ей, сыну и сестре мужа удалось съехать в кювет, выбраться из машины и спрятаться в посадках от преследования украинских дронов. При этом муж не успел свернуть, и танки «бахнули в их машину сразу». Позже стало известно, что мужу удалось выжить.

Ранее сообщалось, что россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области, а сам остался. Мужчина является жителем Солдатского района, в его родной деревне всего проживает 12 человек.