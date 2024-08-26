Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 26 августа 2024Россия

Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области и остался там

Житель Курской области вывез соседей из обстреливаемой ВСУ деревни

Фото: РИА Новости

Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) деревни в Курской области, а сам остался. Его историю передает ТАСС.

По данным агентства, мужчина является жителем Солдатского района. В его родной деревне всего проживает 12 человек.

«Семь человек эвакуировали, соседей эвакуировали. У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — отметил мужчина в беседе с журналистами.

С его слов, он вывозил людей не только из своей деревни, но и Суджанского района — оттуда он помог эвакуировать семью из четырех человек, которые сейчас находятся в Курске. Мужчина рассказал агентству, что спасти удавалось не всех — он видел много мирных жителей, которые остались лежать на дороге без признаков жизни.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже 20 дней. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось о многодетном отца Романе Яценко, который пробрался в Суджу, обстреливаемую украинскими формированиями, и вывел оттуда жену, пятерых детей и женщину, которые не смогли сами эвакуироваться.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Незаконно перешедших границу ради любования российской природой французов задержали

      Адам Сэндлер описал свой стиль в одежде словами «семья смеется надо мной»

      Макрона обвинили в лицемерии из-за слов о Дурове

      Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов

      Бывшего посла Украины в Казахстане осудили в России за разжигание ненависти

      В Узбекистане наказали сотни бородачей

      Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области и остался там

      Стали известны подробности задержания Дурова

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше