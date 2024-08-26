Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области и остался там

Житель Курской области вывез соседей из обстреливаемой ВСУ деревни

Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) деревни в Курской области, а сам остался. Его историю передает ТАСС.

По данным агентства, мужчина является жителем Солдатского района. В его родной деревне всего проживает 12 человек.

«Семь человек эвакуировали, соседей эвакуировали. У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — отметил мужчина в беседе с журналистами.

С его слов, он вывозил людей не только из своей деревни, но и Суджанского района — оттуда он помог эвакуировать семью из четырех человек, которые сейчас находятся в Курске. Мужчина рассказал агентству, что спасти удавалось не всех — он видел много мирных жителей, которые остались лежать на дороге без признаков жизни.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся уже 20 дней. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось о многодетном отца Романе Яценко, который пробрался в Суджу, обстреливаемую украинскими формированиями, и вывел оттуда жену, пятерых детей и женщину, которые не смогли сами эвакуироваться.