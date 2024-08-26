Раскрыты потери украинских войск с момента вторжения в Курскую область

С момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Киев потерял более 6200 бойцов. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.
Помимо личного состава, противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 188 автомобилей, 404 боевых бронированных машин 42 артиллерийских орудий и пяти установок зенитных ракетных комплексов.
Также российским войскам удалось уничтожить три американские пусковых установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.