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14:18, 26 августа 2024Россия

Раскрыты потери украинских войск с момента вторжения в Курскую область

Минобороны РФ: ВСУ с начала захода в Курскую область потеряли более 6200 бойцов

С момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Киев потерял более 6200 бойцов. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо личного состава, противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 188 автомобилей, 404 боевых бронированных машин 42 артиллерийских орудий и пяти установок зенитных ракетных комплексов.

Также российским войскам удалось уничтожить три американские пусковых установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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