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14:12, 26 августа 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли более 400 бойцов в Курской области

Фото: AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 400 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина», — говорится в сообщении.

Помимо того, противник лишился пяти артиллерийских орудий, 11 автомобилей, двух минометов, а также американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

26 августа представитель Кремля Дмитрий Песков впервые заявил, что вторжение ВСУ в российский регион не останется без ответа.

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      Никита Абрамов
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