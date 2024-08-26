«Ахмат» пленил бойца ВСУ, который издевался над жителями Курской области. Он заявил, что ему стыдно

Спецназ «Ахмат» взял в плен избивавшего жителей в Курской области бойца ВСУ

Спецназ «Ахмат» взял в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), избивавшего мирных жителей в Курской области. Он пытался оказать сопротивление, однако в итоге сдался. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых запечатлено, как военный избивает мирных граждан.

Солдат ВСУ попал в плен в первом стрелковом бою

Как сообщает RT, украинского военного поймали бойцы батальона «Ахмат-Спецназ». Он пытался отстреливаться, но в итоге сдался в плен вместе с сослуживцем — остальные военные ВСУ были уничтожены. По информации телеканала, это первый стрелковый бой бойца, замеченного ранее за издевательствами над мирными жителями.

«Первый мой стрелковый бой был за всю службу. Страшно очень было, попали в засаду, подготовленные ребята взяли нас в кольцо», — сообщил военный.

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Боец ответил на вопрос о видео, на котором бойцы ВСУ грубо сажают мирных жителей в грузовые автомобили, а попавший впоследствии в плен военный бьет одного из гражданских. По его словам, он поступил так «на эмоциях».

«Он [мирный житель] залазил медленно, что-то не получалось, на эмоциях ударил. Не могу объяснить, мне стыдно очень, но что было, то было», — объяснил военный.

Жители Курской области рассказывали о похищениях после вторжения ВСУ

Жители Курской области ранее сообщали, что когда ВСУ вторглись в приграничные районы региона, там начали пропадать люди. По словам жительницы приграничного села Малая Локня Людмилы Погореленко, обстреливать населенный пункт начали в ночь с 5 на 6 августа. Она рассказала, что жителям приходилось прятаться. Потом за Людмилой приехала дочь, и они вместе покинули село.

Женщина также заявила, что ВСУ похищали людей. Свидетелем стал ее сосед, который смог добраться до безопасных районов.

«Моего сына бывшая жена поехала в село Погребки. А их какие-то военные схватили. Они на "Ниве" были. За рулем сосед наш был и еще один мужчина. И вот он лежит тут на Сумской в больнице. Его прострелили. А ее до сих пор нет. С 6 августа ее найти не можем», — поделился он.