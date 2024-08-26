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17:24, 26 августа 2024Россия

Издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ взяли в плен

Спецназ «Ахмат» взял в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» взял в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.

По сообщению портала, перед сдачей в плен украинский военнослужащий пытался оказать сопротивление, однако в итоге сложил оружие.

Отвечая на вопросы пленивших его бойцов «Ахмата», избивавший гражданских боец ВСУ рассказал, что ему стыдно за свое поведение. Поступок он объяснил нервозностью. «[Мирный житель] залезал медленно, что-то не получалось, как-то на эмоциях ударил», — заявил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими войсками в Курской области, продолжает увеличиваться. Офицер добавил, что пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и другие подразделения российских войск, они успешно взаимодействуют между собой.

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      Марк Леонов
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