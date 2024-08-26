Алаудинов оценил обстановку по всей линии боевого соприкосновения. Что он сказал о пленных ВСУ и продвижении России?

Командир «Ахмата» Алаудинов: число пленных солдат ВСУ в Курской области растет

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими войсками в Курской области, продолжает увеличиваться.

Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал-майор добавил, что пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и другие подразделения российских войск, они успешно взаимодействуют между собой.

24 августа Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 115 на 115. В Министерстве обороны уточнили, что в страну вернулись россияне, которые попали в плен во время боев в Курской области. Позже депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Шамсаил Саралиев рассказал, что Россия вернула солдат, которые проходили срочную службу в приграничном регионе.

Алаудинов оценил обстановку по всей линии боевого соприкосновения

Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России доминируют по всей линии боевого соприкосновения с Украиной.

Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Накануне глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Армии России продолжают наступать на позиции Вооруженных сил Украины на купянском и волчанском направлениях.

Чиновник также отмечал, что ВСУ оголяют участки фронта в Харьковской области. По его словам, это происходит из-за наступления под Курском и «расходования сил» там с помощью отправки все больше новых резервов.

Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на донецком направлении

Алаудинов сообщил, что российские войска активно продвигаются на донецком направлении.

Если говорить о других направлениях, то есть это донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал-майор заверил, что противника продолжат уничтожать, несмотря на недавний рывок в Курской области.

Продвижение российских войск в Донбассе признает и Киев. Украинский аналитический проект DeepState 23 августа подтвердил, что ВС РФ находятся в черте Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) и наступают на покровском направлении. В частности, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Птичье.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предсказала сдачу Покровска и Торецка. По ее словам, это вопрос ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск.

Боец 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ с позывным Дублин заявил, что командование Российской армии разгадало цели операции украинских войск в Курскую область и успешно продолжило наступление на покровском направлении. Он добавил, что начало операции подняло боевой дух ВСУ, однако спустя короткое время бойцам стала понятна бесперспективность вторжения.

Алаудинов оценил обстановку в Курской области

Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более десяти единиц военной техники ВСУ в Курской области, среди них две БМП, две боевых бронемашины, инженерная машина разграждения, а также шесть пикапов, один миномет, расчет ствольной артиллерии и гранатометчиков.

Генерал-майор добавил, что подразделения спецназа «Ахмат» укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления.

25 августа Алаудинов сообщил, что бои в Курской области продолжаются, но ситуация контролируемая. По его словам, боестолкновения шли даже ночью, но больших изменений в ситуации нет.

Вечером 24 августа командиры, которые решают боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в этих районах.

