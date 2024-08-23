В Харьковской области оценили ситуацию на фронте из-за наступления под Курском

Ганчев: в Харьковской области ВСУ вынуждены оголять разные участки фронта

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголяют участки фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации в регионе Виталий Ганчев.

По его словам, это происходит из-за наступления под Курском и «расходования сил» там с помощью отправки все больше новых резервов.

Ганчев также рассказал ТАСС, что сейчас российские военные контролируют около 50 населенных пунктов Харьковской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.