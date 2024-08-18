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22:36, 18 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назвал цель Украины в Курской области

Зеленский: целью в Курской области стало создание буферной зоны на территории РФ

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Одна из целей вторжения Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России. Об этос заявил президент республики Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, оно опубликовано в Telegram-канале.

Также украинский лидер призвал Запад поторопиться с поставками военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ). «По поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, необходимо наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения в республику в рамках объявленных пакетов. «Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — заключил президент Украины.

Ранее термин санитарная или буферная зона применил президент России Владимир Путин, объясняя наступление ВС РФ в Харьковской области. Он уточнил, что российским военным нужно создать такую зону, чтобы обезопасить территорию страны от обстрелов со стороны ВСУ.

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      Александра Синицына
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