Зеленский назвал цель Украины в Курской области

Зеленский: целью в Курской области стало создание буферной зоны на территории РФ

Одна из целей вторжения Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России. Об этос заявил президент республики Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, оно опубликовано в Telegram-канале.

Также украинский лидер призвал Запад поторопиться с поставками военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ). «По поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, необходимо наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения в республику в рамках объявленных пакетов. «Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — заключил президент Украины.

Ранее термин санитарная или буферная зона применил президент России Владимир Путин, объясняя наступление ВС РФ в Харьковской области. Он уточнил, что российским военным нужно создать такую зону, чтобы обезопасить территорию страны от обстрелов со стороны ВСУ.