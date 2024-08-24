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13:39, 24 августа 2024Россия

Россия вернула из украинского плена более 100 захваченных в Курской области бойцов

Москва вернула из украинского плена 115 бойцов, захваченных в Курской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия и Украина обменялись военнопленными. Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 115 бойцов, попавших в плен в Курской области, а взамен передала столько же солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.

Все российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Уточняется, что усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, бойцы, переданные России, проходили срочную службу на границе Курской области. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

Ранее источник Kyiv Independent, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев стремится «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех».

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      Варвара Кошечкина
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