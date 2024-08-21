Стало известно о намерении властей Украины подготовить почву для переговоров с Россией

Kyiv Independent: Украина намерена осенью подготовить почву для переговоров с РФ

Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник, «близкий к Зеленскому».

По данным источника, Киев стремится «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Также на Украине планируется провести переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, так как власти этой страны предприняли атаку на Курскую область.