В США выступили с печальным прогнозом для Киева после атаки на Курскую область

Аналитик Слебода: Москва не пойдет на переговоры с Киевом из-за атаки ВСУ

Украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, так как власти этой страны предприняли атаку на Курскую область. Об этом рассказал американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

«Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева. Нельзя вести переговоры с людьми, которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции», — подчеркнул эксперт.

Как считает Слебода, замысел Киева в Курской области провалился. Если украинское руководство планировало получить какие-то политические очки с этой авантюры, то оно сильно просчиталось.

Ранее профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала также предположил, что неудачный исход атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к капитуляции Киева. По его словам, провал операции ВСУ в Курске даст российской армии возможность быстрее продвигаться в Донбассе.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о недоверии словам Украины о готовности к переговорам.

