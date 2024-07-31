В России заявили о недоверии к словам Украины о переговорах

Депутат Чепа заявил о недоверии к словам Украины о готовности к переговорам

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил о недоверии словам Украины о готовности к переговорам. Таким образом он отреагировал на последние высказывания советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«Я полностью не доверяю всем заявлениям украинской стороны. Очень много противоречивых заявлений. Мы видели, как [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба делал определенные заявления и за два дня полностью поменял свою риторику, вернувшись обратно в Киев. Мы слышим то о готовности на одних условиях, то абсолютно другие условия, то, вообще, отказ от переговоров, и опять же непонятно, кто является легитимной стороной сегодня на Украине для ведения переговоров», — высказался депутат.

Ранее Подоляк сообщил, что Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, которые основаны на международном праве. Он отметил, что главным условием переговоров является территориальная целостность и суверенитет Украины.

27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил капитуляцию РФ перед Украиной. Он отметил, что российский президент Владимир Путин неоднократно упоминал о декрете, который подписал в 2022 году лидер Украины Владимир Зеленский. В соответствии с ним Киеву запрещено вести переговоры с Москвой.

