В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией. Какие условия озвучил Киев?

Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на основе международного права

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, которые основаны на международном праве.

Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства Михаил Подоляк советник главы офиса Зеленского

До этого чиновник отмечал, что украинская сторона хочет мирно урегулировать конфликт, но Россия якобы намерена продолжать эскалацию ситуации. По его словам, Киев готов к переговорам на условиях, которые приведут к устойчивому и справедливому миру. Как он утверждает, Москва их не примет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И также говорил о готовности Украины к переговорам с Россией. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

Экс-депутат Рады заявил, что у Зеленского нет плана по урегулированию конфликта на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что у Зеленского нет эффективного и надежного мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, Киев ожидает результатов выборов в США, которые пройдут в ноябре.

На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый «белый господин» Игорь Мосийчук бывший депутат Верховной Рады

Президент Украины ранее анонсировал детальное обсуждение вопросов территориальной целостности страны. План действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября.

В июне Зеленский говорил, что Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. Тогда он высказывал желание подготовить план мирного урегулирования и выразил надежду, что это удастся сделать до второго саммита по его «формуле мира».

В ДНР назвали первый шаг Украины на пути к переговорам

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал первый шаг на пути к переговорам между Москвой и Киевом. По его словам, таковым станет изменение законодательства Украины.

Глава ДНР отметил, что вынужден скептически относиться к заявлениям различных украинских представителей о необходимости переговорного процесса.

Исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство. Они ведь себе сами запретили вести переговоры законодательно Денис Пушилин глава ДНР

27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил капитуляцию перед Украиной. Он отметил, что российский президент Владимир Путин неоднократно упоминал о декрете, который подписал в 2022 году лидер Украины Владимир Зеленский. В соответствии с ним Киеву запрещено вести переговоры с Москвой.

