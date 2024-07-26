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15:15, 26 июля 2024Бывший СССР

В Офисе Зеленского обвинили Россию в неготовности к мирным переговорам

Советник главы ОП Украины Подоляк: Россия не готова к мирным переговорам
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Киев стремится к мирному урегулированию конфликта, но Москва намерена продолжать эскалацию. В неготовности к переговорам Россию обвинил в Telegram советник главы Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые приведут к устойчивому справедливому миру. К ним не готова Россия», — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что для изменения ситуации Россия должна потерпеть тактическое поражение на фронте, а международное сообщество и, в частности, Китай могут усилить давление на Кремль.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о невозможности склонить Киев к мирным переговорам с Москвой. По его словам, власти будут принимать любые решения самостоятельно.

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      Глеб Палехов
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