В Офисе Зеленского обвинили Россию в неготовности к мирным переговорам

Советник главы ОП Украины Подоляк: Россия не готова к мирным переговорам

Киев стремится к мирному урегулированию конфликта, но Москва намерена продолжать эскалацию. В неготовности к переговорам Россию обвинил в Telegram советник главы Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые приведут к устойчивому справедливому миру. К ним не готова Россия», — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что для изменения ситуации Россия должна потерпеть тактическое поражение на фронте, а международное сообщество и, в частности, Китай могут усилить давление на Кремль.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о невозможности склонить Киев к мирным переговорам с Москвой. По его словам, власти будут принимать любые решения самостоятельно.