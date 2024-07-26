Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Глава МИД Кулеба: Украину невозможно склонить к мирным переговорам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН заявил, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти будут принимать любые решения самостоятельно. Так глава МИД ответил на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.

Кулеба заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить страну к переговорам. «И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», — отметил министр.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, Что Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине. Также политик подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Москву, и поприветствовала визит Кулебы в Китай.

25 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры о мире на Украине без участия России и Китая бессмысленны.