Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:58, 26 июля 2024Бывший СССР

Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Глава МИД Кулеба: Украину невозможно склонить к мирным переговорам
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН заявил, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти будут принимать любые решения самостоятельно. Так глава МИД ответил на вопрос, подталкивал ли Пекин Киев к переговорам.

Кулеба заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить страну к переговорам. «И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», — отметил министр.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, Что Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине. Также политик подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Москву, и поприветствовала визит Кулебы в Китай.

25 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры о мире на Украине без участия России и Китая бессмысленны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть непонятные сигналы». Песков ответил на вопрос о готовности Украины к компромиссам. Какова вероятность переговоров?

      Блогерша побывала в США и описала переехавших туда россиян фразой «наживаются на своих»

      Переспавшей с 200 студентами порнозвезде не дали заняться сексом с бедными в хостеле

      Обнаружена брешь в обороне НАТО

      Кулеба обратился к Гонконгу из-за России

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

      Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

      Венгрия и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии

      По базе США в Ираке нанесли ракетный удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше