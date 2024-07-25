В ФРГ призвали Китай сделать все для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: Китай обязан сделать все для урегулирования на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, Что Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине. Ее слова приводит агентство DPA.

Также политик подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Москву, и поприветствовала визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что Североатлантический альянс спровоцировал вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине.

Накануне пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй сообщил, что формирование новой устойчивой системы безопасности в Европе является единственным способом завершить кризис на Украине.