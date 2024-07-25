В Китае назвали способ завершить кризис на Украине

В КНР заявили о необходимости формирования новой системы безопасности в Европе

Формирование новой устойчивой системы безопасности в Европе является единственным способом завершить кризис на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, его слова передает ТАСС.

Китайские власти, по словам дипломата, много раз подчеркивали, что завершить украинский конфликт путем перекладывания вины и подливания масла в огонь невозможно.

«Единственным выходом станет соблюдение правомерных интересов в области безопасности всех сторон», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай. По словам эксперта, это свидетельствует о появлении «окна возможностей» для переговоров с Россией, поскольку достичь прочного мира без посредничества Китая и Индии невозможно.