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02:53, 25 июля 2024Мир

В Китае назвали способ завершить кризис на Украине

В КНР заявили о необходимости формирования новой системы безопасности в Европе

Фото: Ahmed Zalabany / Unsplash

Формирование новой устойчивой системы безопасности в Европе является единственным способом завершить кризис на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, его слова передает ТАСС.

Китайские власти, по словам дипломата, много раз подчеркивали, что завершить украинский конфликт путем перекладывания вины и подливания масла в огонь невозможно.

«Единственным выходом станет соблюдение правомерных интересов в области безопасности всех сторон», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай. По словам эксперта, это свидетельствует о появлении «окна возможностей» для переговоров с Россией, поскольку достичь прочного мира без посредничества Китая и Индии невозможно.

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