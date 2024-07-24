На Украине заметили «окно возможностей» для переговоров с Россией

Экономист Кущ: у Украины появилось «окно возможностей» для переговоров с Россией

У Украины появилось «окно возможностей» для переговоров с Россией при посредничестве стран Глобального Юга. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кущ прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и посоветовал ему отправиться с визитом в Индию. Он подчеркнул, что за столом переговоров, помимо России и Украины, должны находиться страны Запада и Глобального Юга.

«Для продолжения войны нам "необходима" помощь наших стратегических союзников — США, ЕС и Великобритании. А вот для достижения мира их участия явно "недостаточно"», — заметил экономист. По его мнению, успех мирных инициатив возможен при посредничестве Китая и Индии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ожидании в Кремле разъяснений слов Кулебы о переговорах. Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного процесса.