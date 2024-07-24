Песков заявил об ожидании в Кремле разъяснений слов Кулебы о переговорах

Песков: в Кремле ожидают разъяснения слов Кулебы о переговорах с Россией

В Кремле надеются получить разъяснения слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность.

24 июля Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.

До этого Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на действующий на Украине запрет. Он отметил, что общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира».