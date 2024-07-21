Зеленский допустил переговоры с Путиным, несмотря на свой запрет

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет. В 2022 году Зеленский подписал указ, в котором говорилось о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако теперь он допустил, что может вести диалог с ним.

По словам Зеленского, общение с президентом России может произойти в рамках «второго саммита мира». Однако для этого, подчеркнул украинский лидер, должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его России. Та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план.

На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница. Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает Владимир Зеленский президент Украины

В России отреагировали на заявление Зеленского

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала заявление президента Украины о возможности переговоров с Олимпийскими играми. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Может быть, это связано с перемирием, которое на Олимпиаде должно быть? В этот период как раз в самый раз устроить переговоры. Потому что перемирие должно быть во время Олимпиады. Мы ждем этого со стороны Украины. Потому что мы понимаем, что мы готовы всегда, а они не очень Светлана Журова первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

В то же время первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что слова Зеленского о возможных переговорах с Россией являются лишь игрой на западную публику. По его мнению, таким образом украинский президент хочет продемонстрировать якобы имеющееся у него стремление к миру. У Зеленского нет другого выхода, его президентский срок давно вышел, а с приходом к власти в США Дональда Трампа ему «перекроют кислород», добавил депутат. Журавлев полагает, что судьбу Украины будут решать уже без Зеленского.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Европе допустили надежду Зеленского на отказ России от переговоров

По информации французской газеты Le Parisien, президент Украины надеется, что получит отказ властей России от участия в переговорах, чтобы обвинить страну в срыве диалога. Президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи отметил, что позиция Зеленского «призвана продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий». При этом в случае отказа РФ от переговоров ее решение признают контрпродуктивным.

Заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич назвала желание пригласить Москву на второй саммит мира одновременно сигналом России и сигналом Глобальному Югу о том, что «Украина не является какой-то обструкционной силой».

МИД России раскритиковал идею второго саммита по Украине

15 июля Зеленский заявил, что Москву следует пригласить на вторую встречу по Украине. «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — призвал он.

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал идею второго саммита по Украине. По его мнению, подходы встречи не являются приемлемыми для Москвы.

Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы Сергей Лавров глава МИД России

При этом руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что Россия готова к переговорам. Он также выразил надежду, что на каком-то этапе будет достигнут договор по европейской безопасности, который способствует урегулированию украинского кризиса.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первый саммит мира на самом деле таковым не являлся. «Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он имеет в виду, надо сначала понять», — отреагировал Песков на слова Зеленского о возможном участии Москвы в грядущем мероприятии.

Первый мирный саммит по Украине состоялся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. По итогу встречи был составлен документ, который, как объяснили в МИД Швейцарии, страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине.