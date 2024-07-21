Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:35, 21 июля 2024Бывший СССР

Зеленский допустил переговоры с Путиным

Зеленский: переговоры с Путиным возможны в рамках второго «саммита мира»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», передает ТАСС.

По словам Зеленского, общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». Однако для этого, подчеркнул украинский лидер, должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его России. Та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план.

Это вынужденная мера для завершения конфликта, добавил Зеленский. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — подчеркнул он.

Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий заявил, что начало реальных переговоров между Россией и Западом возможно только после серьезного кризиса. Сейчас, по словам специалиста, позиции обеих сторон непримиримы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Продолжение в новости Зеленский констатировал ухудшающуюся ситуацию с потерями в украинской армии
      Последние новости

      Зеленский допустил переговоры с Путиным

      Полицейские нашли разбившего бюст Сталина и памятник Ленину россиянина

      В США рассказали о раздражении Байдена из-за Обамы

      В США призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

      Мужчина избил попутчиков в троллейбусе из-за гимна России и попал на видео

      Зеленский констатировал ухудшающуюся ситуацию с потерями в украинской армии

      Раскрыт секрет идеального пресса Роналду

      В двух районах Бурятии объявили режим ЧС

      Путин оценил российско-сирийские отношения

      Американские госслужащие поделились «мрачным настроением» из-за Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше