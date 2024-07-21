Зеленский допустил переговоры с Путиным

Зеленский: переговоры с Путиным возможны в рамках второго «саммита мира»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си», передает ТАСС.

По словам Зеленского, общение с президентом России Владимиром Путиным может произойти в рамках «второго саммита мира». Однако для этого, подчеркнул украинский лидер, должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его России. Та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план.

Это вынужденная мера для завершения конфликта, добавил Зеленский. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — подчеркнул он.

Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий заявил, что начало реальных переговоров между Россией и Западом возможно только после серьезного кризиса. Сейчас, по словам специалиста, позиции обеих сторон непримиримы.