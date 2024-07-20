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08:10, 20 июля 2024Мир

Раскрыто условие начала реальных переговоров по Украине

Бедрицкий: переговоры по Украине возможны только после серьезного кризиса

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look

Начала реальных переговоров по Украине между Россией и Западом возможно только после серьезного кризиса. Такое мнение выразил политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий в беседе с РИА Новости.

«При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более они невозможны с Зеленским и его окружением. Сейчас позиции непримиримые – это отражено в декларации саммита НАТО и в позиции США и отдельных европейских стран. Никто с нами договариваться всерьез, учитывая наши интересы, не собирается. Поэтому действительно серьезные переговоры, на которых будет что-то решаться, возможны только после серьезного кризиса. Этот кризис невозможно имитировать», — сказал Бедрицкий.

Он отметил, что до выборов президента США и смены элит в Вашингтоне переговоры невозможны.

Ранее полковник ВС США в отставке Лоренс Уилкерсон заявил, что российский президент Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине.

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      Евгений Силаев
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