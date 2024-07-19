На Западе заявили об открытости Путина для обсуждения вопросов по Украине

Российский президента Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине. Об этом рассказал полковник ВС США в отставке Лоренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
«Я слушал Путина. Он говорил об обмене пленными и опять же, насколько он готов к переговорам. Вы не можете сказать мне, что Путин ставит какие-то безбожные условия для обмена пленными», — отметил он.
При этом Уилкерсон считает, что Запад закрыт для подобных обсуждений гуманитарных вопросов.
В июне глава РФ Владимир Путин рассказал, что Москва готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет.
Ранее президент России назвал количество военнопленных у Москвы и Вооруженных сил Украины. По его словам, «наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек, украинских солдат у нас — 6465».
Ранее Путин отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения специальной военной операции, напомнив, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения. Российский лидер также оценил события на Украине и заявил, что Россия не нападала, а защищалась.