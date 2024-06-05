Путин сравнил количество пленных у России и ВСУ

В плену у РФ находится 6465 украинских бойцов, а у ВСУ — 1348 российских солдат

Президент России Владимир Путин назвал количество военнопленных у Москвы и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек. Украинских солдат у нас — 6465», — заявил глава государства.

Ранее он отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения специальной военной операции, напомнив, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения. Российский лидер также оценил события на Украине и заявил, что Россия не нападала, а защищалась.