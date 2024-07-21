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19:42, 21 июля 2024Россия

В Госдуме оценили заявление Зеленского о переговорах с Россией

Депутат Журавлев назвал игрой на публику слова Зеленского о переговорах с РФ
Начало событий в новости Зеленский допустил переговоры с Путиным
Алексей Журавлев

Алексей Журавлев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Слова Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией являются игрой на западную публику. Такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Он считает, что украинский президент хочет своим заявлением продемонстрировать якобы имеющееся у него стремление к миру. У Зеленского нет другого выхода, его президентский срок давно вышел, а с приходом к власти в США Дональда Трампа ему «перекроют кислород», добавил депутат.

Он полагает, что судьбу Украины будут решать уже без Зеленского.

Ранее 21 июля президент Украины допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет.

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      Любовь Ширижик
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