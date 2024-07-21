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03:04, 21 июля 2024Мир

В США рассказали про сигнал Зеленского России и миру

CNN: Зеленский намекнул на переговоры с РФ
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский.. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Заявления о возможном приглашении российской делегации на второй саммит мира со стороны президента Украины Владимира Зеленского является сигналом о готовности к переговорам, рассказала CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.

«Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины», — сказала она.

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Бывший посол США на Украине Джон Хербст допустил, что своими словами Зеленский, вероятно, пытался связаться с потенциальной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам, если сделка между Украиной и РФ будет справедливой.

15 июля Зеленский заявил, что Москву следует пригласить на второй мирный саммит по Украине. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал идею. По его мнению, подходы встречи не являются приемлемыми для Москвы.

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      Сергей Грехов
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