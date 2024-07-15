Зеленский высказался об участии представителей России во втором мирном саммите

Зеленский: представители РФ должны присутствовать на втором мирном саммите

Российские представители должны присутствовать на втором мирном саммите. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — высказался глава государства.

По его словам, для этого к ноябрю необходимо создать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва не приемлет ультиматумы на мирных саммитах по украинской ситуации. Как он отметил, российская стороан наблюдает попытки поднять на будущих встречах «ультимативную "формулу Зеленского"».

Помимо этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что обращений к РФ по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.